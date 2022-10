Milhares fugiram de suas casas devido a gangues na capital do Haiti

Cerca de 96.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a surtos de violência de gangues na capital haitiana Porto Príncipe, de acordo com um relatório da Organização Internacional para as Migrações da ONU (OIM).

“Uma avaliação realizada entre junho e agosto de 2022 identificou 113.000 deslocados internos no Haiti. Entre eles, 96.000 pessoas fugiram devido à falta de condições na capital devido à violência de gangues e agitação social”, diz o relatório.

Conselho de Segurança da ONU impõe sanções contra grupos que ameaçam a segurança do Haiti

Note-se que outras 17 mil pessoas continuam deslocadas em consequência do sismo mais forte em 10 anos, ocorrido em agosto de 2021.

O Haiti vive uma crise sociopolítica de longo prazo, que se agravou após o assassinato do presidente Jovenel Moise. Ao longo do ano passado, a inação das autoridades levou a um aumento sem precedentes na influência de grupos de gângsteres que se envolvem em extorsão, sequestro por resgate e controlam áreas inteiras do país, incluindo terminais de combustível.