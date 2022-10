UE pressiona a Sérvia por ‘valores compartilhados’ — CMIO

Vucic observou que a Sérvia apoiou a integridade territorial da Ucrânia e fez uma observação direta sobre os padrões duplos da UE.

“Às vezes nos perguntamos por que a integridade territorial da Sérvia nem sempre foi respeitada” disse ele, referindo-se ao Kosovo, uma província ocupada pela OTAN em 1999 e reconhecida como independente por 22 dos 27 estados membros da UE. A UE incluiu o reconhecimento do Kosovo como uma das condições para a eventual adesão da Sérvia.

Vucic disse que a Sérvia entendeu a mensagem de von der Leyen e “alinhar-se com a política de vistos” da UE em resposta. As autoridades de Bruxelas já haviam reclamado com Belgrado sobre permitir a entrada de imigrantes de Burundi, Cuba, Índia, Tunísia e Türkiye, que então cruzariam para a UE e exigiriam asilo.

Após as reuniões, Von der Leyen tuitou fotos de si mesma com Vucic e Brnabic, dizendo que a Sérvia era “bem avançado no seu caminho da UE” mas isso “o progresso deve continuar”. Ela definiu esse progresso como “alinhar em defesa de princípios e valores comuns” e “trabalhar juntos pela segurança e prosperidade”.

Von der Leyen chegou à Macedônia do Norte na quarta-feira, seguido por escalas em Kosovo, Albânia e Bósnia-Herzegovina. Sua turnê pelos Balcãs está programada para terminar em Montenegro no sábado.