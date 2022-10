Alemanha testa arma a laser — CMIO

O dispositivo de alta energia foi disparado de uma fragata de defesa aérea, envolvendo com sucesso vários drones

A futura arma de laser de alta energia (HEL) foi disparada pela primeira vez de uma fragata de defesa aérea da Marinha alemã no Mar Báltico no final de agosto, disse a Rheinmetall na quinta-feira em um comunicado. A fragata da classe Sachsen teria engajado com sucesso vários drones, provando sua capacidade de abater vários alvos em distâncias curtas e muito curtas.

O teste de fogo real verificou as capacidades dos sensores e radares eletro-ópticos do HEL, disse a Rheinmetall, que está desenvolvendo a arma com a fabricante alemã de mísseis MBDA. A Marinha foi capaz de avaliar a interação entre todos os componentes e procedimentos, desde a aquisição de alvos até o engajamento.

Os testes continuarão até meados de 2023, desafiando os recursos do HEL em diferentes cenários. Os resultados ajudarão a determinar o que precisa ser feito para tornar a arma totalmente operacional, disse Rheinmetall. “Os testes atuais estabeleceram o cenário básico para a introdução de sistemas e capacidades de armas a laser na Bundeswehr – capacidades cuja relevância não se restringe de forma alguma à Marinha. A indústria de defesa está avançando com sistemas a laser que ajudarão a proteger as tropas implantadas em perigo em várias aplicações”.













Os militares ocidentais estão correndo para avançar suas defesas contra ataques de drones, que o Pentágono vê dominando os campos de batalha em futuros conflitos. “Os drones serão tão importantes na primeira batalha da próxima guerra quanto a artilharia é hoje” O general de brigada do Exército dos EUA, Curt Taylor, disse no mês passado, depois de conduzir um drone “enxame” exercício envolvendo 40 quadricópteros.

Os lasers são vistos como uma parte potencialmente significativa da solução para ataques de drones e outros desafios de defesa aérea. Empreiteiros de defesa dos EUA e de Israel concordaram em julho em trabalhar em conjunto na construção de novos sistemas de armas a laser de alta energia.