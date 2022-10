O especialista chamou Lapid e Netanyahu de líderes da campanha eleitoral

TEL AVIV, 29 de outubro – RIA Novosti. As maiores chances de formar uma coalizão da maioria e assumir o cargo de primeiro-ministro após as eleições para o 25º Knesset, marcadas para 1º de novembro, contam com o atual primeiro-ministro, líder do partido Yesh Atid, Yair Lapid, e ex-primeiro-ministro , presidente do partido de oposição Likud, Benjamin Netanyahu, embora e surpresas, diz o cientista político israelense Mikhail Pellivert.