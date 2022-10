Crise de refugiados: Presidente da África do Sul pede que Ocidente levante sanções ao Zimbábue

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, pediu o fim das sanções impostas pelo Ocidente ao Zimbábue e afirmou que o aumento de refugiados econômicos do país que fogem das dificuldades domésticas está pressionando as nações do sul da África.

Segundo ele, as sanções impostas ao Zimbábue estão prejudicando as economias de vários países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês), além de Harare.

“Eles também estão tendo um impacto negativo sobre nós porque, à medida que as sanções enfraquecem a economia do Zimbábue, os zimbabuanos são forçados a migrar e vir para nosso próprio país e outros países da sub-região”, disse o presidente a repórteres. “Eles migram para o Botswana, para a África do Sul, para a Namíbia e exercem uma enorme pressão sobre nós.”

Como resultado, Ramaphosa disse que as sanções devem ser retiradas e “devemos ser capazes de fortalecer as economias desses países para que as pessoas possam ter menos incentivos para deixá-los e ir para outros Estados porque suas economias estariam brilhando”.

Mais uma vez, apelamos aos vários países que aplicaram sanções aos países africanos, particularmente ao Zimbábue, que levantem essas sanções para que a economia daquele país possa se reerguer e possa ser o que costumava ser”, disse o comunicado do presidente.

Panorama internacional Maior fornecedor de eletricidade da África do Sul alerta que falta de energia deve continuar

Ramaphosa expressou esperança de que o levantamento das sanções levaria à prosperidade do Zimbábue, para que eles pudessem “voltar a viver uma vida normal em seu país”.

Além disso, em um comunicado esta semana, o presidente da SADC e presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, pediu o afrouxamento das sanções contra o Zimbábue.

permitia que mais de 200.000 refugiados econômicos do Zimbábue residissem legalmente lá. Devido à falta de documentação, não se sabe quantos refugiados do Zimbábue existem na África do Sul, no entanto, algumas estimativas da mídia local colocam o número em Este ano, a África do Sul anunciou que estava descontinuando um esquema de permissão especial que. Devido à falta de documentação, não se sabe quantos refugiados do Zimbábue existem na África do Sul, no entanto, algumas estimativas da mídia local colocam o número em mais de três milhões.

De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, as sanções contra o Zimbábue visam responsabilizar os funcionários acusados ​​de violar os direitos humanos, minar as instituições democráticas ou promover a corrupção. Enquanto Washington alega que as sanções não visam pessoas comuns, autoridades do Zimbábue negaram repetidamente as acusações ocidentais de corrupção e apontaram que o embargo que foi imposto há quase duas décadas é o culpado pelo colapso de sua economia.

Além dos EUA e da União Europeia (UE), outros países com sanções contra o Zimbábue incluem o Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report