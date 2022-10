Ancara vai garantir fluxo de gás russo para UE através do gasoduto TurkStream, diz Erdogan

TurkStream é um gasoduto de exportação da Rússia para a Turquia através do mar Negro, com capacidade de 31,5 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Isso é três vezes menos do que quatro linhas do Nord Stream 1 e 2 (Corrente do Norte 1 e 2) teriam entregue. Antes dos ataques de outubro, o Nord Stream 1 transportava 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a Alemanha sob o mar Báltico.