Biden lutando para implementar o teto do preço do petróleo russo – Bloomberg – CMIO

Washington foi forçado a buscar controles de mercado mais “frouxamente policiados”

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, teria sido forçado a voltar à prancheta em seu plano de limitar os preços internacionais do petróleo russo, tendo falhado em garantir os compromissos necessários para controlar quanto Moscou é pago pela maior parte de suas exportações de petróleo.

Os EUA e a UE provavelmente terão que se contentar com um “pouco policiado” teto de preços, aplicado por menos compradores e a um preço mais alto do que o previsto, informou a Bloomberg News na quarta-feira, citando fontes não identificadas familiarizadas com os planos. O objetivo original era reduzir drasticamente a receita do petróleo da Rússia – o mais recente esforço para punir Moscou por sua ofensiva militar na Ucrânia – impondo um teto de preço rígido ao qual um amplo “cartel do comprador” das nações adeririam.

Em vez disso, apenas os países do G7 e a Austrália se comprometeram com o teto de preço, disse a Bloomberg, atribuindo o fracasso do plano original ao ceticismo dos investidores, mercados financeiros voláteis e esforços para domar a inflação em todo o mundo. O nível de limite também pode precisar ir mais alto do que o intervalo anteriormente visado de US$ 40 a US$ 60 por barril.













O governo Biden negou que seu plano fique aquém de estrangular a receita do petróleo russo. “A Casa Branca e o governo estão mantendo o rumo da implementação de um teto de preço eficaz e forte para o petróleo russo em coordenação com o G7 e outros parceiros”, disse. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, disse à Bloomberg em um comunicado.

Autoridades russas disseram que o país não venderá petróleo ou outras commodities sob tetos de preços ou condições de mercado não lucrativas. Nem Moscou fornecerá energia para nações que adotam políticas comerciais que contradizem os termos de seus contratos existentes de petróleo e gás natural, disse o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak no início deste mês. Um limite para o petróleo não seria viável porque os preços são impulsionados pelo equilíbrio global de oferta e demanda, acrescentou.













O teto de preço do G7 está programado para entrar em vigor em 5 de dezembro, juntamente com a proibição da UE às importações de petróleo russo marítimo. A Reuters informou na semana passada que, após 5 de dezembro, a Rússia ainda seria capaz de enviar a grande maioria de suas exportações de petróleo a preços de mercado porque teria amplo acesso a navios-tanque e outros serviços. A agência citou um funcionário do Tesouro dos EUA dizendo que entre 80% e 90% do petróleo russo continuaria a fluir para compradores fora do mecanismo de limite.

A Rússia teria acesso não apenas a seus próprios petroleiros, mas também a navios chineses e indianos, acrescentou a Reuters. Comerciantes e seguradoras da Rússia, Ásia e Oriente Médio forneceriam os serviços transacionais necessários. O petróleo Brent, uma referência internacional líder em petróleo, está sendo vendido atualmente por cerca de US$ 95 por barril.