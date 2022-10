Índia pondera comércio de grãos russos – mídia — CMIO

Nova Délhi está procurando processar e revender trigo russo em um esforço para aumentar suas próprias exportações

A Índia está considerando retomar as compras de trigo russo com o objetivo de processá-lo e reexportá-lo, informou a agência de notícias TASS na terça-feira, citando uma fonte próxima ao Ministério da Agricultura do país. Isso é visto como uma maneira de a Índia aumentar suas próprias exportações.

Nova Delhi comprou anteriormente trigo da Ucrânia, Rússia e Austrália, mas atualmente parou de importar grãos, segundo a fonte. A decisão de suspender as compras não tem nada a ver com o conflito militar em curso.

“A partir de 2018, a Índia lançou um programa estadual para aumentar as exportações nacionais e limitar drasticamente as importações agrícolas, a fim de apoiar os produtores domésticos”. a fonte disse ao veículo, acrescentando que desde então seu país havia parado completamente as importações de trigo e ervilhas amarelas.

Em vez disso, a Índia está procurando estabelecer joint ventures no país para processar trigo russo em farinha e outros produtos, como massas, e revendê-los para países vizinhos. Também pode importar produtos fabricados na Rússia encomendados por varejistas indianos, de acordo com o canal.

A fonte disse à agência que, no ano fiscal de 2017-2018, os volumes gerais de trigo importado pela Índia valeram US$ 364,5 milhões. A parte da Rússia foi de US$ 86,87 milhões, enquanto a Ucrânia e a Austrália responderam por US$ 148,93 milhões e US$ 125,63 milhões.

