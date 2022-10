G7 não é poderoso o suficiente para ditar o preço do petróleo russo – Banco Mundial – CMIO

Ele acrescentou que, embora uma interrupção significativa nas exportações da Rússia possa ocorrer no curto prazo, à medida que as rotas comerciais são interrompidas, “Os participantes do mercado podem encontrar maneiras de contornar as sanções, como muitas vezes ocorreu com outros episódios de sanções”.

As principais economias do Grupo das Sete – EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão – concordaram no mês passado em impor um teto de preço do petróleo russo em uma tentativa de reduzir a receita do país com as exportações de energia. O limite de preço ainda não foi decidido.

De acordo com o plano, as empresas bancárias, de seguros e de navegação serão proibidas de fornecer serviços a empresas russas que vendem petróleo a um preço acima do limite estabelecido. 5 de dezembro também marca o prazo para a UE proibir todas as importações de petróleo bruto russo.

Moscou disse que não exportará petróleo para países que participam do teto de preço.

