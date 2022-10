China compra participação no porto de Hamburgo – mídia — CMIO

O governo alemão aprovou a controversa venda à gigante de navegação Cosco

A Alemanha concordou em permitir que o grupo de navegação chinês Cosco compre uma participação em um terminal no maior porto do país em Hamburgo, vários meios de comunicação relataram na quarta-feira citando o gabinete alemão.

A empresa chinesa poderá adquirir uma participação de 24,9% em um dos três terminais da empresa de logística HHLA. A Cosco inicialmente fez uma oferta por uma participação de 35% no ano passado. No entanto, as opiniões estavam divididas dentro do governo alemão sobre se tal participação daria à empresa chinesa, que já era o maior cliente do porto, muito poder.

O Ministério das Relações Exteriores alemão não gostou da aprovação do acordo e redigiu uma nota em uma reunião do gabinete documentando sua opinião, informou a Reuters citando duas fontes do governo. A nota, vista pelo meio de comunicação, afirmava que o negócio “expande desproporcionalmente a influência estratégica da China na infraestrutura de transporte alemã e europeia, bem como a dependência da Alemanha em relação à China.” Fontes disseram que o ministério da economia e outros quatro se juntaram na elaboração do documento.

De acordo com a Euronews, o Ministério de Assuntos Econômicos da Alemanha disse que a decisão de reduzir a participação inicialmente proposta foi tomada para evitar que Cosco tenha um "investimento estratégico" no terminal, e que a empresa não poderia ultrapassar o limite de 25% sem uma nova revisão do governo. Sob os termos do acordo, a empresa chinesa também será proibida de conceder a si mesma direitos de veto sobre negócios estratégicos ou decisões de pessoal.













O chanceler Olaf Scholz apoiou o acordo desde o início, segundo a mídia alemã. No entanto, o presidente Frank-Walter Steinmeier alertou anteriormente que pode ser um passo para se tornar muito dependente da China.

“Temos que aprender lições, e aprender a lição significa reduzir dependências unilaterais sempre que possível, e isso se aplica à China em particular,” Steinmeier disse à emissora ARD na terça-feira.

Os defensores do acordo dizem que dará a Hamburgo uma vantagem sobre seus rivais. A Cosco já detém participações em vários outros portos da Europa, incluindo Pireu, na Grécia. Em 30 de setembro de 2022, a empresa operava e administrava 367 berços em 37 portos em todo o mundo, segundo o site da Cosco.

