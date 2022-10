Berlim explica por que o Nord Stream 2 não é adequado para fornecimento de gás – Der Spiegel – CMIO

O governo alemão supostamente teme que ambas as cordas do oleoduto possam ter sido danificadas por explosões em setembro

As autoridades alemãs duvidam que o gasoduto Nord Stream 2 possa ser usado para fornecimento de gás após as explosões em setembro que fraturou uma de suas cordas, informou o Der Spiegel na quinta-feira.

“É muito provável que o ato de sabotagem com fortes explosões tenha tido um impacto negativo em ambas as cordas do gasoduto, pelo que atualmente não existe capacidade técnica [to pump gas through it]”, disse o governo em resposta a um inquérito parlamentar do líder do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), Leif-Erik Holm.

Ele sugeriu que o governo alemão espera que “a questão do fornecimento de gás via Nord Stream foi resolvida pelas explosões.” O partido de Holm defende fortemente o lançamento do Nord Stream 2 e critica a política do governo de distanciar a Alemanha da Rússia em termos de energia.

Explosões em ambos os oleodutos do Nord Stream ocorreram no final de setembro, com danos detectados em ambas as cadeias do Nord Steam 1 e uma seção do Nord Stream 2. No início de outubro, a Gazprom disse que estava trabalhando para estabilizar a pressão na última cadeia sobrevivente. bombear gás através dele, visando verificar sua integridade e reduzir potenciais riscos ambientais decorrentes de possíveis vazamentos de gás.













A capacidade da linha sobrevivente é de 27,5 bilhões de metros cúbicos anuais, o que equivale a 8% das importações totais de gás da UE, segundo o presidente russo, Vladimir Putin. Como a corda parecia não ter sido perfurada pelas explosões, Putin sugeriu que a Europa deveria permitir que ela fosse colocada em operação para retomar o fornecimento de gás.

No entanto, embora o Nord Stream 2 tenha sido concluído há mais de um ano, ele nunca foi colocado em operação. Berlim interrompeu o processo de certificação antes que a Rússia lançasse sua operação militar na Ucrânia.

Uma investigação sobre as explosões que danificaram os oleodutos russos ainda está em andamento. Moscou denunciou o incidente como um ataque terrorista, enquanto Alemanha, Dinamarca e Suécia não descartaram que tenha sido uma sabotagem. Os EUA alegam que nenhum país da OTAN estava envolvido.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT