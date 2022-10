Zona do Euro tem taxas de juros mais altas da década — CMIO

O Banco Central Europeu introduziu outro aumento de 75 pontos-base para conter a inflação, apesar dos temores de recessão

O Banco Central Europeu (BCE) dobrou suas taxas de juros de referência na quinta-feira, segundo dados publicados no site do regulador.

O BCE optou por um segundo aumento consecutivo de 75 pontos-base, que entrará em vigor na próxima quarta-feira, 2 de novembro.

A taxa de juro das operações principais de refinanciamento foi elevada para 2,00%, a taxa da facilidade permanente de depósito foi fixada em 1,50% e a taxa da facilidade permanente de cedência de liquidez foi fixada em 2,25%. De acordo com os dados do regulador, o mesmo nível de taxas de juros foi visto pela última vez há mais de dez anos. O aumento anterior de escala semelhante foi feito em setembro.













O BCE tem vindo a tentar controlar uma taxa de inflação que se encontra atualmente em torno dos 10%, cinco vezes superior à sua meta.

A taxa de juros influencia os custos para consumidores e empresas. Taxas mais altas significam menos empréstimos e menor consumo, esfriando o crescimento dos preços. No entanto, a atividade econômica mais lenta resultante pode levar a uma recessão, que é o que muitos economistas previram que acontecerá na UE no final deste ano e no início do próximo.

Alguns líderes da UE, como a recém-eleita primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente francês Emmanuel Macron se manifestaram contra os aumentos das taxas de juros.

