Gigante do petróleo britânico ainda envolvido com a Rosneft da Rússia – CEO – CMIO

A BP continua sendo um “acionista sombra” da empresa com sede em Moscou, revela Igor Sechin

A petrolífera britânica BP continua a deter uma participação na Rosneft da Rússia, apesar de seu anúncio em fevereiro de que estava se desfazendo da empresa, divulgou o CEO da Rosneft, Igor Sechin, na quinta-feira.

“Gostaria de informar aos nossos estimados colegas que, apesar das declarações acaloradas do conselho de administração da BP em 27 de fevereiro de que decidiu se desfazer da Rosneft, a empresa não o fez. E apesar de toda a retórica, continua sendo, eu diria, um acionista sombra”, disse Sechin em seu discurso no Fórum Econômico Eurasiano de Verona em Baku.

Segundo Sechin, a BP não participa nos trabalhos dos órgãos sociais da empresa, mas detém todos os direitos e dividendos correspondentes à sua participação. Ele também observou que a BP recebeu recentemente US$ 700 milhões em dividendos para o segundo semestre de 2021.

Sechin observou que a receita total da BP com ações e joint ventures com a Rosneft chega a US$ 37 bilhões, com um investimento de US$ 10 bilhões, o que é “excelente compensação” para o investimento de capital para a empresa britânica, observou.

A BP anunciou a venda de sua participação de 19,75% na Rosneft em fevereiro, juntamente com a retirada de suas três joint ventures com a empresa na Rússia. Isso aconteceu depois que a BP foi criticada por suas ligações contínuas com a Rússia em meio à condenação ocidental da operação militar de Moscou na Ucrânia.













De acordo com relatos da mídia na época, alguns políticos do Reino Unido exigiram que a BP vendesse sua participação na Rosneft. Em março, a BP também anunciou que não concluiria novos contratos de compra de petróleo e gás russos, mas indicou que estava pronta para abrir uma exceção em caso de ameaça à segurança do fornecimento. Em maio, a empresa registrou prejuízo de US$ 20,38 bilhões no primeiro trimestre de 2022, citando a decisão de se retirar da Rosneft e de outros projetos russos.

A BP é o maior acionista estrangeiro da Rosneft. Outras partes interessadas são a russa Rosneftegaz, duas subsidiárias da Rosneft e a QH Oil Investments, com sede no Catar.

