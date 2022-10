Indústria automobilística russa vê queda de 77% na produção — CMIO

A queda recorde é atribuída à escassez de componentes de alta tecnologia devido a sanções ocidentais

A produção de automóveis na Rússia caiu 77,4% em setembro para 23,8 mil unidades, em comparação com o mesmo período do ano passado, e caiu 3,8% em relação a agosto, segundo dados do Serviço Federal de Estatísticas do Estado (Rosstat) divulgados nesta quarta-feira.

Foram fabricados 349 mil carros de janeiro a setembro deste ano, 65,9% abaixo do mesmo período de 2021. A produção de veículos de carga caiu 33,8% para 11,7 mil unidades em setembro, mas cresceu 5,4% em relação a agosto com um total de 103.400 caminhões produzidos.

Analistas dizem que a estrutura da produção está mudando em parte devido às sanções ocidentais. Embora a indústria tenha conseguido impulsionar a produção de itens simples, viu dificuldades nos setores de alta tecnologia. A produção de alguns componentes aumentou, enquanto o número de carros montados caiu.

A indústria automobilística da Rússia depende fortemente de investimentos e equipamentos estrangeiros e sofria com a escassez global de semicondutores. Isso foi agravado pelo recente êxodo de fabricantes internacionais devido ao conflito na Ucrânia.

A maioria das montadoras globais que operam na Rússia deixou o país ou suspendeu as entregas de carros e componentes, interrompendo a produção local por um período indefinido.

O volume geral da produção industrial da Rússia desacelerou 3,1% ano a ano em setembro, mostram os dados.

