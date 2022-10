A medida pode custar ao bloco até 11,5% do PIB e milhões de empregos, diz o chefe da Rosneft

O plano da UE de abandonar a energia russa pode custar à economia do bloco de 6,5% a 11,5% do PIB e até 16 milhões de pessoas correm o risco de perder seus empregos, segundo o chefe da petrolífera russa Rosneft, Igor Sechin.

Falando no Fórum Econômico Eurasiano de Verona na quinta-feira, ele disse que áreas-chave da economia da UE, como as indústrias de metalurgia, química, papel e celulose e agricultura, são afetadas pela crise energética.

A queda potencial na indústria química pode chegar a 20-45%, enquanto a produção de metalurgia deve cair de 30-60%, já que estes estão entre os principais setores consumidores de energia. Segundo Sechin, a Europa já interrompeu 70% de sua capacidade de produção de fertilizantes nitrogenados e reduziu a produção de alumínio em 25%.

Enquanto Washington defende a sua “hegemonia a qualquer custo”, A Europa surgiu como “a principal vítima da política dos EUA”, já que perdeu a capacidade de diversificar seus suprimentos de energia, disse ele, referindo-se aos planos de autoridades ocidentais de impor um teto de preço ao petróleo e gás russos.

“A introdução de um limite é um ataque não apenas aos fundamentos do mercado, mas também aos fundamentos da soberania. A ideia, na verdade, é abolir os direitos soberanos dos países sobre seus próprios recursos, porque as nações ‘certas’ que carecem de recursos energéticos precisam mais deles do que as ‘erradas’”. disse o CEO da Rosneft.

Ao mesmo tempo, nenhuma restrição é aplicada aos EUA, onde os preços do gás são cinco a seis vezes mais baixos do que na UE, acrescentou.

