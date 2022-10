Dólar dos EUA desacreditado ao armar – Putin – CMIO

Comércio em moedas nacionais em breve dominará globalmente, prevê líder russo

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou na quarta-feira que o longo reinado do dólar como referência de negociação do mundo está sob ameaça. Ele previu que os acordos em moedas nacionais ganharão impulso e gradualmente se tornarão dominantes em todo o mundo.

“A transição para acordos em moedas nacionais ganhará força ativamente. É inevitável… Tais transações, é claro, gradualmente se tornarão dominantes. Essa é a lógica da política econômica e financeira soberana de um mundo multipolar”. disse o presidente.

Putin também observou que o Ocidente comprometeu toda a ideia de um sistema monetário de reserva. “Usando o dólar como arma, os Estados Unidos e o Ocidente como um todo desacreditaram a instituição das reservas financeiras internacionais, primeiro desvalorizando-as devido à inflação do dólar e da zona do euro, e depois embolsando completamente nossas reservas cambiais.”

A apreensão dos ativos russos fez com que todas as nações pensassem em manter as reservas em dólares, disse o presidente. Segundo ele, o sistema financeiro internacional deve ser independente e despolitizado.



“… O desenvolvimento soberano deve ser assegurado para todos os países; a escolha de qualquer país deve ser respeitada. Isso também é importante até mesmo em relação ao sistema financeiro… Claro, deve ser baseado nos sistemas financeiros dos principais países do mundo”, Putin destacou.

