Grande montadora dos EUA deixa a Rússia — CMIO

Um dos principais fabricantes de automóveis do mundo, a Ford Motor Company, vendeu seus negócios na Rússia, informou a empresa norte-americana em comunicado nesta quarta-feira.

Ford “finalizou a saída de suas operações anteriormente suspensas na Rússia por meio da venda de sua participação de 49% na Joint Venture Sollers Ford”, lê-se o comunicado no site da montadora, acrescentando que as ações serão transferidas para “um nominal” valor não divulgado.

No entanto, a empresa disse que poderia retornar ao mercado russo “se a situação global mudar”, nos termos da venda, manteve a opção de “recomprar as ações dentro de um período de cinco anos”, a declaração acrescenta.

Em março, a Ford suspendeu totalmente todas as suas operações na Rússia, incluindo fabricação, fornecimento de peças, TI e suporte de engenharia, e teve uma baixa contábil de US$ 122 milhões em conexão com a suspensão.

A empresa parou de produzir carros de passeio na Rússia em 2019 devido à queda na demanda. A Sollers Ford Joint Venture produziu vans Ford Transit e desenvolveu veículos para fins especiais.

