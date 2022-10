Rússia convida ‘amigos’ para se juntarem ao megaprojeto de petróleo do Ártico — CMIO

O empreendimento pode ajudar a aumentar o fornecimento de energia para a região da Ásia-Pacífico, diz Rosneft

A gigante russa de energia Rosneft, que está desenvolvendo o projeto multibilionário da Vostok Oil na região do Ártico, convidou empresas dos chamados países “amigáveis” a participar da iniciativa.

O esquema de energia principal inclui 52 áreas licenciadas no norte da região de Krasnoyarsk e no Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets, onde estão localizados 13 campos de petróleo e gás.

“A implantação do projeto continua dentro do cronograma anunciado anteriormente. Ficaremos felizes em ver todos os nossos amigos, incluindo Socar [Azerbaijani oil and gas company]entre os participantes deste projeto”, O CEO da Rosneft, Igor Sechin, disse na quinta-feira no Fórum Econômico Eurasiano de Verona em Baku.

Segundo Sechin, o projeto da Vostok Oil poderá atender a qualquer demanda crescente dos mercados do Sudeste Asiático, Índia e China. Ele observou que, tendo tomado a decisão estratégica de “virar para o leste”, A Rússia está aumentando sistematicamente o fornecimento de recursos energéticos para a região da Ásia-Pacífico. As exportações russas de petróleo para a China e a Índia ultrapassaram 80 milhões de toneladas em 2021, disse ele.

Sechin disse anteriormente que a Vostok Oil poderia entregar até 30 milhões de toneladas de petróleo pela Rota do Mar do Norte até 2024. No total, o projeto garantirá a produção, transporte e transbordo de até 50 milhões de toneladas de petróleo por ano no primeiro etapa, e até 100 milhões de toneladas quando a segunda etapa for concluída, segundo o CEO.

O presidente russo, Vladimir Putin, chamou o projeto Vostok Oil “enorme e promissor”.

