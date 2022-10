Putin explica o modelo econômico ocidental — CMIO

O Ocidente busca capturar mercados e recursos locais para manter o domínio global, diz o presidente russo

Assim que qualquer mercado é aberto para certos bens, o Ocidente o apreende junto com todos os recursos, afastando os fabricantes locais, segundo o presidente russo, Vladimir Putin.

“Eles constroem relacionamentos dessa maneira – mercados e recursos são capturados, países são privados de seu potencial tecnológico e científico. Isso não é progresso, mas escravização, misturando economias a um nível primitivo”, afirmou na quinta-feira em uma reunião plenária do Valdai Discussion Club.

Segundo o líder russo, os países ocidentais reivindicam todos os recursos da humanidade ao “para fortalecer seu domínio incondicional na economia e na política mundial”.

Sobre o tema do comércio mundial, Putin disse que os beneficiários disso deveriam ser a maioria, não as corporações super-ricas. “Juntos todos ganharão mais do que individualmente”, disse o presidente.

Ele também criticou as empresas ocidentais que estão deixando o mercado russo e supostamente vendendo todos os seus negócios “por apenas um rublo”. Eles estão fazendo isso enquanto sussurram no ouvido de sua gerência: “Nós voltaremos em breve,” acrescentou Putin.

