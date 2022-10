Espirais de inflação da Austrália — CMIO

Os preços ao consumidor na Austrália saltaram 7,3% ao ano, marcando o maior desde 1990 e quase três vezes o ritmo de crescimento salarial, mostraram dados do departamento de estatísticas (ABS) nesta quarta-feira.

Os preços subiram 1,8% no último trimestre, superando as previsões do mercado de 1,6%, impulsionados pela disparada dos custos de alimentos e energia.

De acordo com o relatório, os custos de gás e outros combustíveis domésticos subiram quase 11% no trimestre. Os preços dos alimentos no país já estavam subindo a um ritmo anual de 9,0%, com o terceiro trimestre registrando um aumento de 3,2%. A inflação anual de bens e serviços essenciais saltou para 8,4% entre julho e setembro, disse o ABS.

“Seja comida, seja eletricidade, seja aluguel, a inflação é o inimigo público número um. A inflação é o dragão que precisamos matar”, disse o tesoureiro da Austrália, Jim Chalmers, abordando o relatório.

Também há temores de que as recentes inundações no leste da Austrália aumentem ainda mais os preços dos alimentos, com a rede de supermercados Coles já alertando para o declínio dos volumes de alimentos frescos.

Segundo economistas, os preços podem subir ainda mais neste trimestre. “O resultado é que a CPI [consumer price index] inflação se aproximará de 8% no quarto trimestre”, o economista sênior da Capital Economics, Marcel Thieliant, à Reuters. “O aumento mais forte do que o esperado nos preços ao consumidor é consistente com nossa previsão de que o RBA [Reserve Bank of Australia] aumentará as taxas de forma mais agressiva do que a maioria antecipa”.

O RBA vem aumentando as taxas de juros por seis meses consecutivos em um esforço para domar a inflação. O regulador disse este mês que espera que a inflação na Austrália este ano atinja 7,75%, antes de cair para pouco mais de 4% em 2023 e cerca de 3% em 2024.

