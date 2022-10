Arábia Saudita ‘enganou’ Washington em acordo secreto de petróleo – mídia – CMIO

O governo do presidente Biden supostamente pensou que tinha uma promessa de Riad para aumentar a produção de petróleo, mas os suprimentos foram cortados

O presidente Joe Biden teria feito sua controversa visita em julho à Arábia Saudita, quebrando uma promessa de campanha de evitar o reino, porque seu governo achava que havia garantido um acordo secreto para Riad aumentar o fornecimento de petróleo. Em vez disso, Riad fez o oposto, liderando a Opep na redução das metas de produção.

O aumento da produção deveria ocorrer de setembro até o final deste ano, ajudando a aliviar a inflação e justificar a viagem de Biden a Riad, informou o New York Times na quarta-feira, citando entrevistas com funcionários não identificados dos governos dos EUA e do Oriente Médio. No início deste mês, a Opep anunciou planos de cortar a produção em dois milhões de barris por dia, criando mais pressão de alta sobre os preços e potencialmente aumentando o risco de que o Partido Democrata, liderado por Biden, perca o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato dos EUA em novembro.

Vários legisladores dos EUA responderam sugerindo que Washington deveria punir a Arábia Saudita cortando a venda de armas ou removendo seu apoio militar ao reino. Biden acusou Riad de se aliar à Rússia no conflito na Ucrânia e alertou sobre represálias, dizendo: "Haverá consequências".













Membros do Congresso que receberam briefings confidenciais sobre o acordo secreto de petróleo “ficaram furiosos porque o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman enganou o governo”, disse o Times. Autoridades norte-americanas disseram ao jornal que, mesmo dias antes do anúncio da Opep, Bin Salman lhes garantiu que não haveria cortes na produção. Quando mais tarde souberam que a Arábia Saudita havia revertido sua posição sobre o assunto, funcionários do governo fizeram um esforço fracassado para “mudar de ideia na corte real.”

Autoridades sauditas disseram no início deste mês que a decisão da Opep foi baseada apenas em considerações econômicas, não políticas, e que Washington tentou adiar a mudança por várias semanas. Tal atraso pode ter adiado o anúncio para 8 de novembro, data das eleições intermediárias. A inflação nos EUA permanece perto de uma alta de 40 anos e é a principal preocupação dos eleitores americanos, de acordo com pesquisas.













Biden disse enquanto fazia campanha para presidente em 2019 que trataria a Arábia Saudita como um “pária” e os faria “pague o preço” pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O Times disse que mesmo alguns de seus apoiadores mais fortes argumentaram que a decisão de Biden de se encontrar com bin Salman de qualquer maneira, depois que seu governo pensou que havia um acordo secreto de petróleo em maio, foi o exemplo mais recente de “sacrificar princípios por conveniência política – e ter pouco a mostrar por isso.”

“Há agora um nível de constrangimento enquanto os sauditas seguem seu caminho alegremente”, disse. disse o representante dos EUA Gerald Connolly, um democrata da Virgínia.

Biden negado publicamente em junho que ele pediria às autoridades sauditas que aumentassem o fornecimento de petróleo. “O que aconteceu no último semestre é uma história de acordos de aperto de mão, pensamento positivo, sinais perdidos e apontar o dedo sobre promessas quebradas”. disse o Times.