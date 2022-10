Elon Musk despedaça o New York Times por perfil — CMIO

O bilionário postou vários tweets zombando do jornal por sua fonte duvidosa e intromissão em assuntos geopolíticos

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, reagiu ao New York Times depois que publicou um artigo na quarta-feira acusando-o de agir como um “agente do caos geopolítico” e criticando seus pontos de vista sobre a Ucrânia, Irã e China.

Em uma série de tweets, o bilionário zombou do entendimento do Times sobre os eventos atuais – e o voo espacial – comparando negativamente o meio ao Twitter, plataforma de mídia social que ele deve adquirir até o final da semana.

“De acordo com fontes não identificadas próximas ao assunto que desejam permanecer anônimas” 🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) 26 de outubro de 2022

Substituindo “O jornal New York Times” para seu nome, o CEO da SpaceX parafraseou as linhas de abertura do artigo, que afirmava que, embora seu envolvimento em “alguns dos conflitos mais inflamáveis ​​do mundo” teve “foi uma benção” em alguns casos, tinha “também causou problemas.” Martelando seu ponto de vista, ele atribuiu a narrativa invertida a “fontes não identificadas próximas ao assunto que desejam permanecer anônimas.”

Musk também postou um trecho de um artigo de 1920 no qual um escritor do NYT descartou a noção de que um foguete poderia funcionar no vácuo ao lado da correção do jornal, que veio quase 50 anos depois, quando os humanos enviavam foguetes para o espaço há anos.

Além de sugerir que ele é irresponsável por usar seu enorme cache de mídia social para influenciar os assuntos mundiais, o perfil critica Musk por reclamar do custo do sistema de internet via satélite Starlink que ele forneceu gratuitamente aos militares da Ucrânia, acusando-o de criar “incerteza” parecendo não querer arcar com a parte do leão dos custos indefinidamente. Os escritores culpam Musk por uma campanha de phishing que usou a alegação do bilionário de que ele era “ativando o Starlink” sobre o Irã para enganar os manifestantes antigovernamentais a clicar em links de coleta de dados. Eles também o criticam por não defender Taiwan contra a China, mesmo que a peça reconheça que a Tesla produz metade de seus carros novos em Xangai.

Parecendo se divertir com a preocupação do jornal em relação à sua iminente aquisição do Twitter, Musk também postou um vídeo de si mesmo entrando na sede da empresa depois de twittar que apreciava a plataforma para “como capacita o jornalismo cidadão” e permite que qualquer pessoa “divulgar notícias sem viés do establishment.”