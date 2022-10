EUA lutam para encontrar aliado para intervenção militar no Haiti – mídia — CMIO

Washington não conseguiu persuadir nenhum outro país a liderar um destacamento militar internacional

Washington foi incapaz de persuadir qualquer aliado a liderar uma intervenção militar internacional no Haiti assolado pela violência, informou o Miami Herald na quarta-feira. O governo do presidente Joe Biden está relutante em enviar tropas, especialmente com as eleições de meio de mandato do Congresso dos EUA se aproximando em apenas duas semanas.

Autoridades estão debatendo se devem descartar um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU pedindo a implantação de uma multinacional “força de ação rápida” ao Haiti porque nenhum país concordou em enviar tropas para o empreendimento, relata o Herald, citando fontes não identificadas familiarizadas com o assunto. França, Canadá e Brasil estão entre aqueles que se recusaram a enviar forças militares ao Haiti.

O plano dos EUA era instar outros países a enviar tropas ao Haiti e apoiá-los com equipamentos e treinamento. Os aliados ficaram frustrados porque Washington se recusou a contribuir com algumas de suas próprias forças para o esforço, disse o Herald, enquanto alguns membros do Conselho de Segurança exigiram um plano firme por escrito antes de votar qualquer resolução sobre o Haiti. Pelo menos dois membros do principal órgão de governo da ONU, Rússia e China, expressaram preocupação com a intervenção proposta.

“Intrometer-se nos processos políticos do Haiti, colocar o país sob o controle das ambições de atores regionais conhecidos, que consideram o continente americano como seu tribunal interior, é inaceitável”, disse. O vice-representante permanente de Moscou na ONU, Dmitry Polyansky, disse na semana passada.

Gangues violentas bloquearam o principal terminal de combustível e portos marítimos do Haiti por sete semanas, levando à escassez de combustível e alimentos em meio a um surto de cólera que se espalha rapidamente. As forças de paz da ONU introduziram a cólera no país em 2010, causando milhares de mortes.

No início deste mês, o primeiro-ministro haitiano Ariel Henry e 18 membros de seu gabinete solicitaram o envio de tropas estrangeiras para ajudar a repelir as gangues e restaurar o fluxo de alimentos, combustível e água. Os manifestantes bloquearam estradas, condenando o aumento dos preços dos combustíveis e exigindo a renúncia de Henry.