Pentágono realiza teste hipersônico — CMIO

O último lançamento de foguete foi usado para avaliar materiais para armas de alta velocidade ainda em desenvolvimento

A Marinha e o Exército dos EUA realizaram um teste de componentes e materiais de armas hipersônicas, avançando os esforços do Pentágono em uma corrida com a Rússia e a China para desenvolver armamento de alta velocidade que possa escapar dos sistemas de defesa modernos.

lançamento na quarta-feira de um chamado “somando” O foguete da costa da Virgínia testou com sucesso equipamentos de comunicação e navegação de armas hipersônicas, bem como materiais que podem suportar o calor gerado ao viajar a Mach 5, ou cinco vezes a velocidade do som, disse a Marinha em comunicado. Um segundo foguete de sondagem será lançado no final desta semana para completar a última rodada de testes.

“Esses foguetes continham cargas experimentais que forneceram dados sobre o desempenho de materiais e sistemas em um ambiente hipersônico realista”. disse a Marinha. Tais avaliações preenchem um “lacuna crítica” entre o teste de solo e o teste de voo completo. “Os dados coletados da última campanha de foguetes de sondagem impulsionarão melhorias na capacidade de combate da Marinha e do Exército para garantir o domínio contínuo do campo de batalha”.













O Pentágono está lutando para alcançar a capacidade de combate hipersônico no início e meados da década de 2020, em meio à preocupação de que os EUA tenham ficado atrás da Rússia e da China no desenvolvimento desse armamento. A Rússia, de fato, já usou mísseis hipersônicos no campo de batalha – na Ucrânia – a primeira vez que tal tecnologia foi usada em combate. Autoridades do Pentágono alegaram em maio que os mísseis não estavam tendo “efeitos de mudança de jogo”.

A Marinha e o Exército estão desenvolvendo um projeto de corpo planador hipersônico compartilhado, que será combinado com sistemas de armas individuais adaptados para lançamento do mar ou da terra. Seu primeiro teste de sistema completo, realizado em junho, falhou quando um “anomalia” ocorreu após a ignição. Um teste de protótipo anterior fracassou no ano passado por causa de uma falha de reforço.

Veículos planadores hipersônicos são transportados para a atmosfera superior por foguetes e, em seguida, deslizam para seus alvos a velocidades de Mach 5 ou superiores. Sua velocidade e manobrabilidade os tornam difíceis de interceptar com os atuais sistemas de defesa.













A Força Aérea dos EUA está desenvolvendo um tipo diferente de arma hipersônica que usa um motor ‘scramjet’ que respira ar para atingir altas velocidades. O Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) supostamente teve um teste bem-sucedido em março, quando o míssil foi lançado de um B-52 Stratofortress na costa oeste dos EUA e voou por mais de 300 milhas náuticas depois que seu motor scramjet acendeu e acelerou a velocidades superior a Mach 5.