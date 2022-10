Chefe da CIA encontrou Zelensky em Kiev – CNN – CMIO

O diretor da CIA, William Burns, fez uma parada não anunciada na Ucrânia para passar informações aos militares do país e manter discussões com o presidente Vladimir Zelensky, onde reiterou os compromissos de Washington de apoiar Kiev a longo prazo, segundo a CNN.

O chefe da agência visitou a nação devastada pela guerra no início deste mês, informou a rede na quarta-feira, citando uma autoridade dos EUA não identificada.

“Enquanto estava lá, ele reforçou o compromisso dos EUA de fornecer apoio à Ucrânia em sua luta contra a agressão russa, incluindo o compartilhamento contínuo de inteligência”. disse o funcionário, sem oferecer outros detalhes sobre a viagem.

Burns visitou a Ucrânia pela última vez no início do ano, antes de a Rússia atacar o estado vizinho no final de fevereiro, encontrando-se com autoridades em Kiev para discutir a ação militar iminente.













Essas viagens destacam um relacionamento contínuo de compartilhamento de informações entre os EUA e a Ucrânia. O senador da Virgínia, Mark Warner – que chefia o Comitê de Inteligência do Senado – afirmou no mês passado que essa cooperação ajudou as tropas de Kiev a “grandes ganhos” no campo de batalha. Ele acrescentou que os oficiais de inteligência americanos e britânicos estão “trabalhar com os ucranianos”, e passou a saudar o “a força de nossa inteligência militar combinada”.

O relatório da última viagem de Burns a Kiev ocorre em meio a crescentes alegações de autoridades ocidentais de que Moscou poderia implantar uma arma nuclear tática de baixo rendimento na Ucrânia. Burns, no entanto, jogou água fria sobre essas previsões, dizendo à CBS no início de outubro que, enquanto ele corre o risco de um conflito nuclear “muito sério,” a “ameaça iminente de usar armas nucleares táticas” permanece baixo.













Embora o presidente russo Vladimir Putin não tenha ameaçado abertamente o uso da bomba, em um discurso recente, ele declarou que seu país usaria todos os meios necessários para defender seu povo e território, provocando muitas conjecturas entre autoridades ocidentais e especialistas da mídia.

Enquanto isso, autoridades russas, incluindo o ministro da Defesa Sergey Shoigu, acusaram Kiev de preparar um ataque de bandeira falsa com o uso de uma “bomba suja”, um dispositivo que combina explosivos convencionais com material radioativo. A Ucrânia negou categoricamente as alegações de Moscou.