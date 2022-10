Musk tranquiliza a equipe do Twitter sobre cortes de empregos – mídia – CMIO

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, negou relatos de que pretende implementar cortes radicais de pessoal no Twitter, enquanto se prepara para fechar um acordo de US$ 44 bilhões para comprar a empresa, segundo um funcionário da empresa e outras fontes citadas na mídia.

Depois de visitar a sede do Twitter em San Francisco na quarta-feira, Musk teria “cheio de cerca de 40 pessoas” enquanto ele pedia café em um café próximo, um funcionário do Twitter não identificado disse ao Insider. Questionado sobre uma reportagem recente do Washington Post de que ele planejava demitir 75% da equipe do site, Musk disse que “não sabia de onde veio esse número.”

O empresário foi para a mídia social logo após sua parada no escritório do Twitter, compartilhando um vídeo de si mesmo carregando o que parecia ser uma pia de banheiro pelo saguão principal do prédio enquanto anexava a legenda “Entrando no QG do Twitter – deixe isso acontecer!”

Horas depois, ele seguiu o trocadilho visual com um publicar para um possível proprietário, dizendo que ele era “Conhecendo muitas pessoas legais no Twitter hoje!”













Um dos homens mais ricos do mundo, Musk deve fechar o acordo para comprar a plataforma na sexta-feira, após meses de disputas com o Twitter devido a uma disputa sobre o número de bots e contas de spam no site. O Twitter também entrou com uma ação depois que Musk pareceu recuar em sua oferta inicial, tentando forçá-lo a concluir a compra. No entanto, a empresa suspendeu o processo no início deste mês com a condição de que Musk comprasse a plataforma até 28 de outubro, com um juiz afirmando que um julgamento seria iniciado contra ele caso ele não cumprisse o acordo.

Já tendo mudado sua biografia pessoal no Twitter para “Chefe Idiota,” Espera-se que Musk se dirija formalmente aos funcionários da empresa pela primeira vez na sexta-feira, segundo fontes citadas pela Bloomberg.

A reportagem do Washington Post, que alegou que Musk planeja um abate em massa dos 7.500 funcionários do Twitter, “documentos corporativos e entrevistas com pessoas familiarizadas com as deliberações da empresa”, mas não citou nenhuma fonte no registro. Tanto Musk quanto o Twitter se recusaram a comentar o relatório, embora o bilionário recentemente tenha criticado o Post como “hipócritas” seguindo uma série de artigos críticos sobre ele.