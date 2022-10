EUA modernizarão arsenal nuclear na Europa – Politico – CMIO

O Pentágono teria acelerado a entrega de bombas mais precisas para a Europa

Os EUA anteciparam a entrega de bombas nucleares não guiadas B61-12 atualizadas lançadas do ar para as bases da Otan na Europa, informou o Politico na quarta-feira, citando um telegrama diplomático dos EUA e duas pessoas familiarizadas com o assunto.

De acordo com o relatório, a mudança originalmente planejada para a próxima primavera agora está agendada para dezembro deste ano.

Autoridades dos EUA teriam retransmitido a notícia aos aliados da Otan durante uma reunião a portas fechadas em Bruxelas, na Bélgica, este mês.

Em um comentário enviado por e-mail ao Politico, o porta-voz do Pentágono, o brigadeiro-general Patrick Ryder se recusou a discutir os detalhes do arsenal nuclear dos EUA, mas disse que a substituição das bombas B61 de geração mais antiga pela versão B61-12 é “parte de um esforço de modernização planejado e programado há muito tempo”.

“Não está de forma alguma ligado aos eventos atuais na Ucrânia e não foi acelerado de forma alguma”, disse. acrescentou Ryder.

O B61 é uma família de bombas nucleares originalmente desenvolvidas na década de 1960. A versão atualizada está equipada com um kit de cauda moderno para maior precisão, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA. A arma foi projetada para ser transportada por várias aeronaves ocidentais, incluindo bombardeiros B-2 e B-21, bem como caças a jato F-15, F-16, F-35 e Tornado.













A notícia chega quando o Ocidente e Moscou se acusam mutuamente de aumentar as tensões nucleares em meio ao conflito Rússia-Ucrânia.

Em 17 de outubro, a OTAN iniciou seu exercício nuclear anual Steadfast Noon, que vai até 30 de outubro e envolve até 60 aeronaves, incluindo bombardeiros B-52 de longo alcance. Na quarta-feira, o Exército e a Marinha dos EUA testaram um foguete como parte de seu programa de armas hipersônicas de longo alcance (LRHW).

Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou um exercício de mísseis balísticos de grande escala na quarta-feira, durante o qual as forças estratégicas do país simularam um ataque nuclear de retaliação.