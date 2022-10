RWE diz que a crise atual a forçou a remover turbinas eólicas para abrir caminho para a expansão de uma mina de carvão

A atual crise de energia na Alemanha pressionou um fornecedor de energia local a derrubar várias turbinas eólicas para abrir caminho para a expansão de uma mina de carvão a céu aberto. O “paradoxal” contraria as políticas verdes do país. Com uma turbina já inoperante, as autoridades regionais instaram a empresa de energia RWE a reverter seus planos de remover mais duas.

“Percebemos que isso soa paradoxal,” Guido Steffen, porta-voz da RWE, reconheceu, conforme citado pelo jornal The Guardian.

“Mas é assim que as coisas estão,” ele adicionou.

Steffen destacou que a reconstrução das turbinas para que a mina pudesse se expandir fazia parte do acordo original que permitiu que o parque eólico fosse construído em 2001.

Colocado em operação há mais de vinte anos, o parque eólico de Keyenberg, na Renânia do Norte-Vestfália, tinha um total de oito turbinas e está situado a menos de um quilômetro (meia milha) da borda da mina de superfície Garzweiler.

Uma das turbinas já foi demolida na semana passada, com o mesmo destino aguardando mais duas ao longo de 2023.













De acordo com o operador do parque eólico, Energiekontor, as restantes cinco turbinas envelhecidas também poderão ser retiradas até ao final do próximo ano, estando a sua licença de funcionamento a aproximar-se do prazo de validade.

Depois de assumir as rédeas em Berlim em dezembro de 2021, o governo de coalizão de Olaf Scholz apresentou um programa ambicioso que prevê uma transição dos combustíveis fósseis para fontes renováveis ​​de energia.

No entanto, esses planos foram efetivamente suspensos após o início da campanha militar da Rússia na Ucrânia, que viu os preços do gás dispararem devido em parte às sanções impostas a Moscou. A situação foi agravada no início de setembro, quando a Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1, que mais tarde foi danificado por uma explosão.

Em uma tentativa de garantir a segurança energética do país, no final de setembro as autoridades em Berlim ordenaram que as minas de carvão marrom ociosas pudessem ser ressuscitadas. A desativação das usinas a carvão também foi adiada para março de 2024.

No entanto, o ministério de assuntos econômicos e de energia da Renânia do Norte-Vestfália na segunda-feira ainda pediu à RWE que reverta seus planos de desmantelar o parque eólico.

“Na situação atual, todo o potencial de uso de energia renovável deve ser esgotado o máximo possível e as turbinas existentes devem estar em operação o maior tempo possível,”, argumentaram as autoridades.