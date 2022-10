Macron emite alerta sobre preços de energia — CMIO

O presidente francês diz que o governo conseguiu evitar o pior cenário

Os preços da energia na França crescerão 15% no início do próximo ano, alertou o presidente Emmanuel Macron, enquanto os governos europeus continuam buscando maneiras de conter a alta inflação.

“Haverá um aumento de 15% na eletricidade e no gás [prices] nos primeiros meses de 2023”, Macron disse durante uma entrevista ao canal de TV France 2 na quarta-feira, acrescentando que, graças às medidas do governo, aumentos maiores foram evitados.

“Quando deveria ter havido um aumento de 100% na eletricidade e no gás [prices]será de 15%”, ele afirmou.

O presidente prometeu continuar fornecendo ajuda direcionada a grupos vulneráveis, como estudantes, e falou a favor do reajuste dos salários enquanto a inflação alta permanecer. Ele também prometeu “dezenas de milhões de euros” vale a pena ajudar as empresas.

Semelhante a muitos outros países europeus, a França tem lutado com os preços crescentes da energia e uma crise de custo de vida.

A primeira-ministra Elisabeth Borne divulgou um plano no mês passado para mitigar o impacto da inflação, incluindo os chamados ‘vales de energia excepcionais’ no valor de € 100 ($ 100,4) e € 200 ($ 201), que serão entregues a 12 milhões de famílias até o final Do ano.

A inflação na zona do euro atingiu 9,9% no mês passado, ante 9,1% em agosto, segundo o Eurostat.