Homem dos EUA condenado à morte por matar oficial sikh ‘desbravador’ – CMIO

O promotor descreveu o assassino do oficial “fazedor de história” como um “psicopata antissocial”

Um júri em Houston, Texas, condenou Robert Solis à morte por assassinar o vice-xerife do Harris Country Sheriff, Sandeep Dhaliwal, o primeiro oficial do estado que foi autorizado a usar um turbante sikh em serviço.

A decisão do júri veio depois que Solis, 50, foi considerado culpado no início deste mês de assassinar Dhaliwal durante uma batida de trânsito de rotina em 2019. Os jurados levaram apenas 25 minutos para chegar ao veredicto de culpado.

“Como você pune um homem que não teme as consequências?” A promotora distrital assistente Lauren Bard, que pediu ao júri a pena capital, disse nas alegações finais. Ela descreveu Solis como um “psicopata mentiroso, manipulador, narcisista e antissocial.”

De acordo com o Houston Chronicle, Solis se defendeu no tribunal dizendo aos jurados que ele, que estava em liberdade condicional na época, acreditava que Dhaliwal “falsamente preso” ele e que ele atirou nele durante uma tentativa frustrada de prisão de um cidadão.

Dhaliwal foi descrito como um “pioneiro nacional” e “fazer história” depois que ele se tornou o primeiro deputado em seu estado que foi autorizado a usar barba e turbante tradicionais, os símbolos da fé sikh, enquanto patrulhava em 2015.

Em 2012, o Departamento de Polícia de DC tornou-se a primeira força policial do país a permitir que os oficiais vestissem trajes religiosos tradicionais Sikh no trabalho, incluindo pulseiras de metal e punhais decorativos. Ao fazê-lo, eles foram obrigados a escolher turbantes que combinassem com os uniformes da polícia e que tivessem as barbas bem amarradas para trás.