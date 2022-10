New York Post hackeado com manchetes vulgares (AVISO DE IDIOMA) — CMIO

O site do jornal e a conta no Twitter pediram o assassinato e estupro de políticos

O New York Post disse na quinta-feira que foi “hackeado”, depois que seu site e conta no Twitter publicaram manchetes defendendo o assassinato de políticos democratas, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden. Os supostos hackers também escreveram manchetes com ameaças de racismo e estupro.

“O New York Post foi hackeado” o jornal tuitou. “Estamos investigando a causa”.

Pouco antes da mensagem, uma série de histórias bizarras começaram a aparecer no site do Post e na conta do Twitter.

As manchetes afirmavam que o candidato a governador de Nova York Lee Zeldin, um republicano, chamou o prefeito Eric Adams de “macaco comendo frango frito”, e ameaçou estuprar sua rival, a governadora em exercício Kathy Hochul.

Histórias falsas afirmavam que o governador do Texas, Greg Abbott, disse que “Ordenar à Patrulha da Fronteira que comece a massacrar os ilegais”, e que o ativista ‘anti-acordado’ Chris Rufo declarou “devemos destruir e aprisionar os professores da União”.

Enquanto isso, um título não atribuído simplesmente lê “devemos assassinar [Rep. Alexandria Ocasio-Cortez] para a América”, e um editorial supostamente escrito pela colunista do Post Miranda Devine afirmou, “Devemos matar Joe e Hunter Biden.”

Uma história real do New York Post de setembro sobre um homem que “empurrou [an] Desodorante de 8 polegadas pode enfiar no bumbum, deixou lá por 3 semanas” foi editado para apresentar uma foto do deputado de Illinois Adam Kinzinger, um crítico republicano proeminente do ex-presidente Donald Trump.

As matérias sob algumas das manchetes não tinham relação, sugerindo que os responsáveis ​​simplesmente acessaram o sistema de gerenciamento de conteúdo do jornal e editaram apenas as manchetes. As histórias podem ter sido postadas automaticamente no Twitter após as alterações.

As manchetes ofensivas foram rapidamente removidas do site do Post e do feed do Twitter.