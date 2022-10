Mulher é presa por alimentar sem-teto processa cidade — CMIO

Em Bullhead City, Arizona, alimentar quem vive nas ruas sem permissão é punível com prisão

Uma mulher do Arizona processou sua cidade na terça-feira por uma lei que pune alimentar os sem-teto em parques públicos com uma sentença de quatro meses de prisão. O homem de 78 anos foi preso sob a lei por distribuir comida de uma van.

Norma Thornton foi levada ao tribunal em abril, um mês depois de ser multada por alimentar moradores de rua no Bullhead Community Park sem permissão. Ela foi a primeira pessoa punida por uma lei aprovada pelo conselho da cidade um ano antes com o objetivo de impedir que os sem-teto se reunissem em parques.

Embora as acusações contra Thornton tenham sido retiradas, ela entrou com uma ação na terça-feira e está buscando uma liminar para impedir a cidade de aplicar a lei.

"Bullhead City criminalizou a bondade" O advogado de Thornton disse à estação de TV KPHO de Phoenix. "A Câmara Municipal aprovou uma portaria que torna crime punível com quatro meses de prisão compartilhar alimentos em parques públicos para fins beneficentes."













No entanto, as autoridades da cidade apontaram que a portaria se aplica apenas aos parques públicos. Igrejas, clubes e propriedades particulares podem continuar a servir comida para quem vive nas ruas sem permissão.

Além disso, a cidade insistiu que a lei era necessária depois que os usuários do parque reclamaram por anos sobre serem solicitados por comida e dinheiro pelos sem-teto. Os trabalhadores da cidade foram “repetidamente chamado para abordar o incômodo público e outros comportamentos ilegais, limpar dejetos humanos, lixo, lixo e outros detritos que sobraram dos eventos de compartilhamento de alimentos”. a cidade escreveu na portaria.

Havia mais de 580.000 pessoas sem-teto nas ruas dos EUA em 2020, de acordo com os números mais recentes da National Alliance to End Homelessness. Embora esse número seja inferior ao pico de 647.000 registrado em 2007, o número de pessoas sem qualquer tipo de abrigo aumentou a cada ano desde 2015 e agora é de 226.000.

De acordo com um relatório de 2019 do National Homelessness Law Center, 16 das 187 cidades pesquisadas têm leis como a de Bullhead City que restringe o compartilhamento de alimentos. Os proponentes dessas leis argumentam que os sem-teto que se reúnem para comer de graça espalham doenças e aumentam as taxas de criminalidade.