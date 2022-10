Terroristas incitam sentimento antirrusso na Ásia Central, diz MRE da Rússia

“Durante um ano e meio, o Daesh aumentou significativamente sua campanha de propaganda e recrutamento baseada em apelos pseudo-religiosos para a criação de um ‘califado global’, com foco em minorias nacionais afegãs e pessoas de países vizinhos. Os terroristas estão incitando sentimentos antirrussos na região, inclusive no contexto da operação militar especial na Ucrânia”, disse Syromolotov.

Na quarta-feira (26), o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a alta concentração de grupos terroristas no Afeganistão, especialmente ao longo de suas fronteiras com outros Estados da Ásia Central, representa um risco potencial para os países pós-soviéticos , com muitos militantes tentando se infiltrar na Rússia e seus vizinhos.

As tentativas de cometer ataques terroristas na Rússia aumentaram significativamente em 2022 no contexto da operação militar especial do país na Ucrânia e da instabilidade global relacionada. A segunda-feira (24) marcou a última tentativa de ataque terrorista impedida pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia este ano. Apoiadores do Daesh foram detidos na cidade de Pyatigorsk, localizada na região de Stavropol, por prepararem uma explosão em um departamento de polícia local.