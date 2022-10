Alemanha encerra pedido de reparação à Grécia — CMIO

A Grécia vem tentando garantir o reembolso do empréstimo forçado desde 1945, apenas para ser rejeitada pela Alemanha todas as vezes. Berlim ofereceu vários argumentos para explicar por que não precisa reembolsar o empréstimo, desde alegar que seu pagamento já foi liquidado em um tratado anterior até alegar que um primeiro-ministro anterior renunciou ao pedido. Atenas rejeitou todos esses argumentos como inválidos.

Os nazistas invadiram a Grécia em 1941 e lá permaneceram até 1944, deixando centenas de milhares de civis gregos mortos – até 13% da população, segundo algumas estimativas. O exército de ocupação realizou massacres brutais e arrasou aldeias inteiras, enquanto cerca de 40.000 gregos morreram de fome exacerbada pelo confisco de colheitas e outros suprimentos de alimentos pelos invasores.

A Alemanha pagou dezenas de bilhões de euros em reparações a Israel e à Polônia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O país declarou o “questão de reparações” para a Polônia concluiu no mês passado, argumentando que a Polônia renunciou à sua reivindicação de pagamentos adicionais em 1953, mesmo quando Varsóvia exigiu € 1,3 trilhão de seu ex-ocupante. No mês passado, Berlim chegou a anunciar um pagamento de 1,2 bilhão de euros em reparações de guerra para a Ucrânia, embora facções naquele país tenham colaborado com os nazistas durante a guerra.