Disney defende estratégia ‘acordada’ – CMIO

O CEO da gigante do entretenimento rejeitou as preocupações de que a programação progressiva é ruim para os negócios

Recém-chegado de ver sua empresa eliminar mais de US$ 100 bilhões de seu valor de mercado apenas no ano passado, o CEO da Walt Disney Co., Bob Chapek, dobrou sua estratégia de negócios supostamente acordada, dizendo que o conglomerado de entretenimento continuará a sobreviver fornecendo programação inclusiva. .

“Queremos que nosso conteúdo reflita o mundo rico e diversificado em que vivemos. . . ” Chapek disse na quarta-feira em uma conferência do Wall Street Journal. “O mundo é um lugar rico e diversificado, e queremos que nosso conteúdo reflita isso.”

Chapek acrescentou que tal abordagem atrairia o maior público possível. “Vivemos em um mundo onde tudo parece estar polarizado, mas acho que queremos que a Disney defenda a união das pessoas.” Perguntado se ele acredita que a Disney é muito “acordei”, ele disse, “Acho que a Disney é uma empresa que sobreviveu por 100 anos atendendo ao seu público, e vai prosperar nos próximos 100 anos atendendo ao seu público.”

No entanto, grande parte do público tradicional da Disney aparentemente foi alienado por sua programação cada vez mais progressiva. Por exemplo, o filme de animação infantil ‘Ano luz’, que foi projetado para ser um sucesso de bilheteria, em vez disso foi bombardeado nas bilheterias e foi banido no Oriente Médio por causa de uma cena com um beijo do mesmo sexo. Sua receita líquida para a Disney pode ficar US$ 100 milhões abaixo dos custos da empresa para fazer e comercializar o filme.













O valor de mercado da Disney caiu cerca de US$ 116 bilhões no ano passado. Para colocar isso em perspectiva, a empresa levou quase 90 anos desde sua fundação e 55 anos desde sua estreia com ações negociadas em bolsa para crescer para US$ 100 bilhões em capitalização de mercado. Grande parte do declínio ocorreu desde março, quando a empresa denunciou publicamente uma nova lei da Flórida que proíbe a instrução em sala de aula sobre orientação sexual e identidade de gênero até a terceira série.

Depois de inicialmente hesitar em entrar na questão política, Chapek se manifestou contra a nova lei, pelo menos em parte por causa da pressão de funcionários de esquerda. A Flórida respondeu retirando a Disney de um distrito de melhorias que essencialmente permitia à empresa autogovernar a área ao redor de seus parques de diversões de Orlando.

Questionado sobre as lições aprendidas com a polêmica polêmica, Chapek novamente dobrou, dizendo que isso reforçou seu entendimento de que os funcionários estão no centro de tudo o que a empresa faz. “Fomos lembrados, pela paixão da reação de nosso elenco, o quão importante são seus sentimentos sobre essas questões em termos de fazê-los sentir que fazem parte da Walt Disney Co.”