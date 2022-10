Exército da China 'está sempre em alerta máximo' para defender reunificação com Taiwan, diz Pequim

Após ser perguntado em uma coletiva de imprensa sobre os planos da líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, de acelerar o desenvolvimento militar da ilha e aumentar as despesas de defesa, o porta-voz garantiu que as autoridades de Taiwan tentam “inventar narrativas falsas […] como responder a ‘ameaças do continente’, enganando assim as pessoas na ilha e confundindo a comunidade internacional”.