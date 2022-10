Manifestantes climáticos atacam pintura icônica — CMIO

Um ativista de ‘Just Stop Oil’ colou sua cabeça em ‘Girl with a Pearl Earring’ de Vermeer antes de ser preso

Três ativistas das mudanças climáticas do grupo ‘Just Stop Oil’ foram presos por “violência pública contra bens” depois que eles atacaram a famosa pintura ‘Garota com Brinco de Pérola’ de Vermeer no museu Mauritshuis em Haia na quinta-feira. A obra de arte inestimável é declaradamente intacta.

Um vídeo do incidente postado nas mídias sociais mostra um manifestante derramando uma lata do que parece ser sopa de tomate na cabeça de outro antes de ambos tirarem suas jaquetas para revelar camisetas estampadas com o slogan ‘Just Stop Oil’. Um dos manifestantes então colou a cabeça no painel de vidro que protegia a superfície da pintura, enquanto o outro enfiou a mão na parede ao lado da pintura. De acordo com o Maritshuis, um terceiro manifestante também jogou um “substância desconhecida” na pintura.

“Como você se sente quando vê algo bonito e inestimável sendo aparentemente destruído diante de seus olhos?” um dos manifestantes pergunta à multidão horrorizada, enquadrando sua indignação como “Boa” ao perguntar: “Onde está esse sentimento quando você vê o planeta sendo destruído diante de nossos olhos?”

O ativista comparou a pintura, protegida por vidro, a “pessoas vulneráveis ​​no Sul Global” e “o futuro dos nossos filhos”, ambos são “não protegido.”

Os espectadores podem ser ouvidos condenando suas ações como “obsceno” e “estúpido”, embora a polícia parecesse esperar até que a dupla terminasse de falar antes de arrastá-los algemados.

O museu assegurou ao público que a pintura era “não danificado” e voltaria a exibir “O mais breve possível”, declarando que “a arte é indefesa e para tentar prejudicá-la por qualquer motivo, nós a condenamos veementemente.”

O ataque é o mais recente de uma série de ataques a obras de arte clássicas da Just Stop Oil e grupos semelhantes. Mais dois ativistas da Just Stop Oil foram presos na National Gallery no início deste mês por danos criminais e transgressão agravada depois de agredir ‘Girassóis’ de Van Gogh com uma lata de sopa, enquanto um par de ativistas da Geração Letzte (Última Geração) desfiguraram ‘Les’ de Monet Meules’ com purê de batatas enlatados e colados no chão do museu Barberini, na Alemanha.

Os manifestantes também usaram tinta spray e dejetos humanos em seus esforços para chamar a atenção para os comportamentos de risco climático da humanidade, embora a recepção fria que receberam do público tenha questionado se eles estão prejudicando a causa que afirmam defender.