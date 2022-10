Comércio Rússia-China em moedas nacionais acelerará desdolarização, diz diplomata

A mudança para pagamentos em moedas nacionais no comércio entre a Rússia e a China está acelerando o processo de desdolarização global, disse na quarta-feira (26) Sun Weidong, encarregado de negócios da China para a Rússia.

“A parceria econômica existente entre a China e a Rússia e o nível acumulado de comércio de longo prazo estabeleceram uma base firme para o aprofundamento da cooperação entre nossos países […]. A cooperação financeira, como os pagamentos em moedas nacionais, que estamos atualmente promovendo, facilitará a desdolarização global”, assegurou Sun durante uma conferência sobre as relações sino-russas.

Sun afirmou que o volume do comércio entre os dois países cresceu de US$ 881 bilhões (R$ 4,74 trilhões) para US$ 1,5 trilhão (R$ 8,08 trilhões), e acrescentou que a cooperação comercial entre a Rússia e a China se concentra principalmente em energia e agricultura.