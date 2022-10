MOSCOU, 28 de outubro — RIA Novosti . A Casa Branca deveria ouvir o presidente Vladimir Putin e iniciar negociações com a Rússia, escreve David Ignatius, colunista do Washington Post.

Ele também lembrou que às vésperas da operação especial militar na Ucrânia, o líder russo exigiu garantias de segurança do Ocidente.

Para que o conflito na Ucrânia não se transforme em algo “muito pior”, é necessário iniciar urgentemente as negociações, concluiu o autor do artigo.

Ontem, falando na reunião anual do Valdai Discussion Club, Vladimir Putin sublinhou que a Rússia não se considera e não se considera inimiga do Ocidente, enquanto o Ocidente quer transformá-la numa ferramenta para atingir os seus objectivos geopolíticos. Mas a Rússia não concorda com esse papel, como muitos outros estados, destacou o presidente.