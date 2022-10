Musk explica por que comprou o Twitter — CMIO

O bilionário afirmou que assumiu a plataforma porque uma praça digital é “importante para o futuro da civilização”

O empresário bilionário Elon Musk tentou acalmar as preocupações dos anunciantes sobre sua aquisição do Twitter, dizendo a eles que está comprando a plataforma de mídia social para ajudar a salvar a civilização humana e que não deixará que ela se torne um “paisagem infernal livre para todos”.

Falando às vésperas de fechar sua aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões, Musk postou uma mensagem aos anunciantes explicando sua lógica para o acordo. “Eu não fiz isso para ganhar mais dinheiro” ele disse. “Fiz isso para tentar ajudar a humanidade, a quem amo. E faço isso com humildade, reconhecendo que o fracasso em perseguir esse objetivo, apesar de nossos melhores esforços, é uma possibilidade muito real”.

O CEO da Tesla, que se classifica como a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada pela Forbes em mais de US$ 221 bilhões, fez sua oferta de aquisição pelo Twitter em abril. Na época, ele prometeu acabar com a censura de vozes conservadoras na plataforma, dizendo que a liberdade de expressão era um “imperativo social para uma democracia funcional”.

Críticos, incluindo funcionários do Twitter, levantaram preocupações de que Musk tornaria a plataforma insegura ao permitir "prejudicial" contente. Em maio, mais de duas dúzias de grupos ativistas de esquerda instaram os anunciantes a boicotar o Twitter se Musk completasse sua aquisição, dizendo que faria do gigante da mídia social um "ameaça direta à segurança pública".













Embora Musk tenha se chamado de “absolutista da liberdade de expressão”, sua nota aos anunciantes sugeriu que as conversas no Twitter não seriam completamente desreguladas sob sua propriedade. “O Twitter obviamente não pode se tornar uma paisagem infernal onde tudo pode ser dito sem consequências”. ele disse. “Além de cumprir as leis do país, nossa plataforma deve ser calorosa e acolhedora para todos, onde você pode escolher a experiência desejada de acordo com suas preferências, assim como pode escolher, por exemplo, ver filmes ou jogar videogame variando de todas as idades até a maturidade.”

Musk disse que a indústria de mídia social atualmente enfrenta o risco de se fragmentar em extrema-direita e extrema-esquerda. “câmaras de eco que geram mais ódio e dividem nossa sociedade.” Os meios de comunicação tradicionais alimentaram e atenderam os extremos polarizados à medida que buscam incansavelmente classificações e lucros mais altos, acrescentou.

“A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça comum digital, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência”, disse. disse o bilionário.