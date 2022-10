“Em vez de Elizabeth”: o gerente de crise multibilionário salvará a Grã-Bretanha

Uma piada sobre o encontro do novo primeiro-ministro Rishi Sunak com o rei Carlos III agora é popular nas redes sociais britânicas. “Eu em vez de Elizabeth”, diz Sunak. “E eu em vez de Elizabeth”, responde o rei. Sunak não é apenas o primeiro primeiro-ministro oficialmente nomeado por Charles, ele também é o mais exótico. Um nativo de uma família indiana liderou o governo do antigo Império Britânico – isso nunca aconteceu na história da Inglaterra.

A nomeação de Sunak na Grã-Bretanha é chamada de coroação. E não porque ele se senta na cadeira do primeiro-ministro como se estivesse em um trono. É que o processo de eleição de um novo líder do país foi realizado de forma extremamente privada – o chefe de governo foi aprovado por apenas 193 deputados do Partido Conservador. Este pequeno grupo de pessoas assumiu as funções dos 46,5 milhões de eleitores que votam nas eleições gerais para o Parlamento britânico. E embora as regras processuais não tenham sido formalmente violadas – o partido no poder com maioria parlamentar pode mudar o líder de acordo com suas próprias regras – a oposição questiona a justiça de tal escolha.