Caso #MeToo mais notório da Austrália termina em caos — CMIO

Com a tempestade da mídia que cercou as alegações de um funcionário do partido Liberal estuprando outro, houve alguma chance de um julgamento imparcial?

O julgamento de estupro #MeToo de Brittany Higgins terminou esta semana em Canberra, com o júri não conseguindo chegar a um veredicto unânime após deliberar por sete dias – depois que surgiram preocupações sobre um jurado acessar indevidamente material de pesquisa que não estava em evidência perante o tribunal.

Se o fim do julgamento não foi suficientemente sensacional, depois que o júri foi dispensado, a queixosa, Sra. Higgins, fez um discurso incendiário fora do tribunal que agora foi encaminhado ao tribunal e à polícia para determinar se um desacato ao tribunal e/ou uma ofensa criminal.

O julgamento – descrito anteriormente pelo juiz de primeira instância, no que agora parece ser uma espécie de eufemismo, como um “causa celebridade” – durou quatro semanas antes de terminar em caos completo e absoluto.

O fato de o júri não ter conseguido chegar a uma decisão unânime não é surpreendente.

Os julgamentos do #MeToo inevitavelmente se tornam circos da mídia ideologicamente carregados muito antes de chegarem ao tribunal, e esses julgamentos geralmente ocorrem anos após os eventos que os originaram realmente terem ocorrido.













Os fatos básicos em torno do suposto estupro de Higgins no Parlamento em Canberra em 23 de março de 2019 são os seguintes:

Na sexta-feira, 22 de março, Higgins, Bruce Lehrmann e outros funcionários políticos que trabalhavam no escritório do Parlamento da então ministra liberal e senadora Linda Reynolds saíram para beber em duas boates de Canberra;

Higgins e Lehrmann, que consumiram uma grande quantidade de álcool, dividiram um Uber de volta ao Parlamento e obtiveram acesso ao escritório de Reynolds à 1h40 da manhã de sábado;

Lehrmann deixou o Parlamento 20 minutos depois;

Durante esse tempo, Higgins afirma que Lehrmann a estuprou; ele nega que o tenha feito;

Às 4h15, Higgins foi encontrada nua em um sofá no escritório particular de Reynolds por um segurança que a acordou. Higgins não disse nada e voltou a dormir;

Higgins deixou o Parlamento às 10 horas da manhã de sábado;

Na segunda e terça-feira seguintes, Higgins e Lehrmann interagiram normalmente no escritório de Reynolds;

Na terça-feira, Lehrmann foi sumariamente demitido por violar os protocolos de segurança do escritório;

Na quinta-feira, Higgins foi convocada para uma reunião com a ministra Reynolds e seu chefe de gabinete. Nesta reunião, Higgins alegou que ela havia sido estuprada por Lehrmann no sábado anterior;

Antes da reunião de quinta-feira, Higgins não havia contado a ninguém que ela havia sido estuprada;

Em 1º de abril, Higgins se encontrou com a polícia. Pouco depois, ela disse à polícia que não queria prosseguir com sua queixa;

Higgins continuou a trabalhar para Reynolds por alguns meses depois, e depois foi trabalhar para outro ministro do governo liberal de Morrison, a senadora Michaelia Cash.

Lá o assunto permaneceu por quase dois anos – até fevereiro de 2021, quando Higgins veio a público com sua sensacional alegação de que ela havia sido estuprada no Parlamento quase dois anos antes.

Higgins testemunhou no julgamento que ela fez isso porque o governo conservador liberal, liderado pelo primeiro-ministro Morrison, estava envolvido em outro escândalo #MeToo – o envolvendo o procurador-geral Christian Porter, acusado de estuprar uma colega há mais de 30 anos. mais cedo.

O momento não poderia ter sido mais favorável para Higgins, que se tornou uma celebridade do #MeToo da noite para o dia. Esse status foi confirmado um mês depois, quando o marido de uma das jornalistas para quem ela deu sua história pela primeira vez negociou um contrato de livro para ela – envolvendo o pagamento de um adiantamento de US $ 325.000 por sua história.

O fato de Higgins ser um funcionário do partido liberal, e o suposto estupro ter ocorrido no Parlamento, arrastou o primeiro-ministro Morrison para o escândalo, e a campanha da mídia contra ele e seu partido se intensificou. Higgins tornou-se uma figura central nesta campanha, aparecendo em comícios de protesto, criticando Morrison pessoalmente e dando entrevistas à mídia.

Entre as alegações politicamente prejudiciais que Higgins fez foi que os políticos do partido Liberal a pressionaram a não perseguir seu suposto estupro com a polícia.

Morrison tratou de todo o assunto com inépcia característica. Ele castigou o senador Reynolds e aceitou as alegações de Higgins pelo valor nominal.

Morrison então estabeleceu um “investigação” na cultura de trabalho no Parlamento, que, com base em queixas anônimas e não testadas, previsivelmente descobriu que era um foco de misoginia e assédio sexual.

As conclusões do inquérito confirmaram que Morrison tinha um “problema das mulheres” – uma acusação que iria assombrá-lo pelo resto de seu mandato e ser um fator significativo para fazer com que ele perdesse a eleição federal no início deste ano.

Morrison continuou a tentar aplacar Higgins para salvar sua pele política – chegando ao ponto de pedir desculpas pessoalmente a ela no Parlamento pelo “coisas terríveis” ela sofreu.

Higgins já havia se tornado a garota-propaganda número um do movimento #MeToo na Austrália.













Ela foi até convidada a se dirigir ao National Press Club – uma organização que há muito se tornou um apêndice compatível de organizações de mídia acordadas firmemente e acriticamente comprometidas com a causa #MeToo.

Houve um desenvolvimento, no entanto, que não foi bom para Higgins.

Uma vez que ela veio a público com sua alegação de estupro, ela não pôde mais evitar levar seu caso à polícia. Ela fez isso em fevereiro de 2021, e Lehrmann foi acusado de ter relações sexuais sem consentimento.

O início dos procedimentos legais significou que as alegações de Higgins seriam testadas pela primeira vez.

Pouco antes do início do julgamento de Lehrmann, no entanto, um dos jornalistas a quem Higgins havia dado sua história (aquele cujo marido havia negociado o lucrativo acordo do livro de Higgins) apareceu na televisão e fez um discurso endossando o relato de Higgins sobre o que supostamente ocorreu na Casa do Parlamento.

Como resultado, o julgamento foi adiado por alguns meses na esperança de que qualquer prejuízo aos jurados em potencial possa ter se dissipado até então. O discurso constituiu um claro desacato ao tribunal, mas nenhuma ação foi tomada contra o jornalista.

Muitas das evidências que surgiram no julgamento, onde Higgins foi interrogado, diferiam da narrativa unilateral que havia sido repetida por organizações de mídia por mais de um ano.

Essa evidência incluiu o seguinte:

Lehrmann testemunhou que, quando ele e Higgins entraram no escritório, Higgins entrou no escritório particular do ministro e ele não a viu novamente. Ele negou que houvesse qualquer contato sexual entre eles;

Quando Higgins se aproximou da polícia em fevereiro de 2021, ela foi solicitada a entregar seu telefone. Ela se recusou a fazê-lo em várias ocasiões e, quando finalmente o fez – em maio de 2021 – havia deletado uma grande quantidade de material, que não pôde ser recuperado;

Higgins admitiu que disse à polícia, ao chefe de gabinete de Reynolds e a um amigo que havia comparecido a consultas médicas após o suposto estupro – mas, na verdade, não o fez;

Em meados de abril de 2019, um policial entrou em contato com Higgins e perguntou se ela queria prosseguir com sua queixa. Ela lhe disse que não queria fazer isso e que não havia sido pressionada a tomar essa decisão;

A senadora Reynolds, seu chefe de gabinete, e a senadora Cash testemunharam que ajudaram Higgins e negaram categoricamente que Higgins tivesse sido pressionada a não prosseguir com sua queixa à polícia;

O senador Cash disse que teria sido “suicídio político” para um político tentar encobrir a agressão sexual de um funcionário;

Higgins disse à polícia que colocou o vestido que estava usando na noite do suposto estupro em um saco plástico e o escondeu por seis meses. Quando lhe mostraram uma fotografia dela usando o vestido algumas semanas após a noite do suposto estupro, ela admitiu que sua afirmação anterior não estava correta;

O vestido, que foi testado, não continha evidências de DNA;

Higgins havia dito a um jornalista que Lehrmann havia tirado sua calcinha antes de estuprá-la, mas no tribunal admitiu que ela não estava usando calcinha na noite em questão.

O advogado de Lehrmann apresentou ao júri que Higgins era “não é confiável ou honesto” testemunha.

Ele argumentou que Higgins não sabia o que havia acontecido na noite em questão porque ela estava muito embriagada, e que ela inicialmente inventou a alegação de estupro para salvar seu emprego, e persistiu nisso para proteger seu status de celebridade e seu livro de US $ 325.000. avançar.

O advogado alegou que Higgins tinha “vendi um filhote” à mídia, e que, dada sua falta de confiabilidade como testemunha e as provas apresentadas no julgamento, o júri não pôde ser convencido “acima de qualquer dúvida” que ela havia sido estuprada por Lehrmann.

As mentes, é claro, podem diferir sobre se, nas provas apresentadas no julgamento, um “dúvida razoável” surgiu quanto à culpa de Lehrmann. O júri estava claramente dividido nesta questão.

Mas certamente é legítimo perguntar se – à luz da campanha de mídia altamente politizada e longa conduzida por Higgins e seus apoiadores por mais de um ano antes do julgamento – era possível que Lehrmann tivesse recebido um julgamento justo por júri. Afinal, para que Lehrmann fosse absolvido, todos os doze jurados não teriam sido afetados pela campanha.

Na verdade, dada a duração e intensidade da campanha de mídia #MeToo de Higgins, Lehrmann provavelmente teve a sorte de ter evitado uma condenação.













Lehrmann entrou com um pedido no início deste ano para que o julgamento ficasse permanentemente por causa do prejuízo causado pela campanha, mas o tribunal – erroneamente na minha opinião – o rejeitou.

Acontece que o júri foi finalmente exonerado depois que material de pesquisa baixado da internet – que não estava em evidência – foi descoberto por acaso na posse de um jurado. O juiz do julgamento havia dado várias instruções ao júri de que eles não tinham permissão para conduzir suas próprias pesquisas.

Depois que o júri foi dispensado, Higgins fez um discurso ideológico ao grupo de mídia reunido fora do tribunal, no qual ela denunciou de forma abrangente o sistema legal e afirmou que havia dito a verdade no julgamento.

Os advogados de Lehrmann encaminharam essas declarações ao tribunal e à polícia, com base no fato de que podem constituir um desacato ao tribunal e uma ofensa criminal.

Lehrmann agora enfrenta a possibilidade de um segundo julgamento no início do próximo ano – segundo julgamentos sendo uma ocorrência comum em casos #MeToo, já que os júris, por razões que deveriam ser aparentes, muitas vezes não podem concordar unanimemente com um veredicto.

Dada a história verdadeiramente extraordinária da saga de Brittany Higgins, a perspectiva de mais um julgamento traz à mente a observação de Karl Marx sobre a história se repetir – ou seja, que ela ocorre “a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”.

Na verdade, pode ser que a conquista mais significativa do movimento #MeToo no caso Higgins seja tornar os julgamentos do júri virtualmente impraticáveis. Também pode ser o caso de o movimento na Austrália estar em processo de implosão.