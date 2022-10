“Os republicanos do comitê estão preocupados que Hunter Biden possa ter sido comprometido pela República Popular da China [RPC] e serviços de inteligência estrangeiros”, escreveu em carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, o deputado James Comer, membro do Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara, segundo os meios de comunicação.

A assistente do primeiro filho do presidente norte-americano, de 29 anos à época, contratada em 2017, quando ele entrou nos negócios com o secretário-geral do conglomerado de energia chinês CEFC, Patrick Ho, que forneceu a Hunter Biden “ informações internas sobre a compra de reservas de gás natural [liquefeito] nos Estados Unidos para vender para a China, tiveram acesso às informações financeiras da família Biden e entraram em contato com agentes afiliados ao PCC em nome dos Biden”, alertou o republicano.

O conteúdo do computador, supostamente abandonado por Hunter em uma oficina em Delaware, ganhou as manchetes pela primeira vez em 2020, depois que a mídia divulgou vários e-mails do dispositivo, juntamente com outros dados, incluindo fotos nuas de Hunter e vídeos de conteúdo gráfico. Eles foram originalmente descartados pela maioria dos meios de comunicação e empresas de mídia social dos EUA como parte de uma “operação de desinformação russa”. No entanto, alguns meios de comunicação confirmaram que o laptop era autêntico no início deste ano e que as informações contundentes contidas no dispositivo eram genuínas em meio às investigações em andamento do Departamento de Justiça sobre os impostos de Hunter Biden e o duvidoso trabalho de consultoria estrangeira.