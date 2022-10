“Acho que Vladimir Vladimirovich entendeu e entende muito sutilmente o que está acontecendo na União Europeia. No próximo mês, o mais importante será como passaremos por esse período, seja quente ou não. Será melhor em Hungria, porque temos um contrato de longo prazo com a Rússia para o gás. Mas os preços estão no céu, é difícil para a Europa. Se Vladimir Putin pensou nisso, que eles precisam de dinheiro para sobreviver, ele está certo. Acho que foi uma boa mensagem para a Europa”, disse o especialista húngaro.

“A Hungria não vai apoiar, porque o governo está agindo de acordo com os interesses húngaros. Para os países que não têm acesso ao mar, não há outra escolha… Eles nos olham com torção, que os húngaros estão sempre contra. não contra a União Europeia, agimos em nosso próprio interesse. Nosso interesse é baratear o gás”, observou o especialista.

Em 18 de outubro, a Comissão Europeia apresentou uma série de medidas que poderiam ser aplicadas na UE. Eles foram discutidos no final da semana passada pelos líderes dos países da região na cúpula e geralmente concordaram com as idéias da CE.

Neste contexto, os chefes de Estado apelaram à Comissão Europeia e ao Conselho dos países da UE para que tomem rapidamente decisões sobre estas medidas. Entre elas contam-se a criação de um mecanismo temporário de limitação dos preços do gás para a produção de electricidade na UE, a introdução de um preço de referência adicional para o gás que melhor reflecte a situação do mercado do que o TTF amplamente aceite, bem como a implementação de compras conjuntas obrigatórias de “combustível azul” para a UE, a criação de um corredor de preços dinâmico temporário para limitar os aumentos em seu valor no mercado.