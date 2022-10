Aumento de opositores militares alemães em meio ao conflito na Ucrânia – AFP – CMIO

Com a OTAN cada vez mais envolvida na Europa Oriental, o número de pedidos de demissão quase quadruplicou este ano

Quase quatro vezes mais soldados alemães, reservistas e outros funcionários treinados pediram para deixar o serviço este ano do que em 2021, informou a AFP. O aumento ocorre no momento em que a Alemanha aprofunda seu envolvimento na Ucrânia e busca reconstruir suas forças armadas.

A Bundeswehr recebeu 810 pedidos de registro como objetores de consciência nos primeiros oito meses deste ano, acima dos 209 em todo o ano de 2021, informou o Der Spiegel na quarta-feira, citando números do Ministério da Defesa vistos pela AFP.

Ao registrar sua recusa em lutar, os soldados são elegíveis para deixar o serviço militar e podem invocar seu status de objetores de consciência mesmo no caso de reintrodução do serviço militar obrigatório.

Menos militares ativos e mulheres entregaram seus avisos, com a Bundeswehr recebendo 136 recusas para lutar este ano, abaixo das 176 do ano passado. No entanto, 190 reservistas recusaram, contra 10 no ano passado. Houve mais 484 recusas de pessoas que aguardavam um emprego nas forças armadas, contra 23 em 2021.













O ministério não explicou o aumento, mas o vice-líder do Partido de Esquerda, Sevim Dagdelen, afirmou que os números “refletem preocupações sobre as consequências da escalada militar do governo federal na Ucrânia”.

Embora a Alemanha não seja oficialmente parte do conflito na Ucrânia, abandonou sua recusa inicial de fornecer armas ofensivas às forças de Kiev e agora envia artilharia, foguetes, sistemas de mísseis antiaéreos e canhões montados em veículos para a Ucrânia. A Alemanha é membro da Otan, e Moscou advertiu repetidamente que tais carregamentos de armas prolongam os combates na Ucrânia e fazem do bloco militar liderado pelos EUA um participante de fato no conflito.

O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou em março que lideraria um programa ambicioso para reconstruir as forças armadas do país, revertendo décadas de negligência por sucessivos governos. Embora os legisladores de Berlim tenham aprovado a criação de um fundo de modernização militar de 100 bilhões de euros (US$ 99,7 bilhões) em junho, o enfraquecimento do euro agora significa que a Alemanha não pode comprar o equipamento que deseja, e seus estoques atuais estão praticamente esgotados desde agosto. , como resultado do fornecimento à Ucrânia.