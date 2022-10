'China apoiará firmemente a Rússia na superação de dificuldades', diz MRE chinês

Wang também acrescentou que Moscou e Pequim “ têm o direito legítimo de buscar metas de desenvolvimento e renascimento . Está totalmente alinhado com as tendências modernas de desenvolvimento”, complementando que “ qualquer tentativa de impedir o progresso dos dois países não terá sucesso”.

“Nós estabelecemos certos objetivos para nós mesmos junto com meu amigo [presidente Chinês Xi Jinping], ele fala de mim da mesma maneira,. Em termos de um certo nível de comércio, definitivamente vamos conseguir, estamos caminhando para isso em um ritmo mais rápido do que planejamos”, afirmou Putin durante discurso no Clube Valdai de Discussões Internacionais nesta quinta-feira (27).

Parceria que EUA veem como ‘ameaça’

No entanto, também nesta quinta-feira (27), de acordo com um texto da recém-revelada Estratégia de Defesa Nacional dos EUA, as “relações China-Rússia se aprofundam e qualquer Estado pode criar dilemas para os EUA em caso de envolvimento de Washington em uma crise ou conflito com o outro”.