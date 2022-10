Exército dos EUA diz que lançamento de míssil norte-coreano não representa ameaça imediata

A agência de notícias Yonhap informou anteriormente, citando o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão na sexta-feira. De acordo com a agência, os lançamentos de foguetes da RPDC foram registrados na região de Tongchon, na província de Gangwon, entre 11h59 e 12h18 (05h59 e 06h18, horário de Moscou).