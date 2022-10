Seul nega armar a Ucrânia — CMIO

A Coreia do Sul só ofereceu assistência humanitária a Kiev, disse o presidente Yoon após os comentários de Putin

Seul não forneceu ajuda letal à Ucrânia, disse o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol nesta sexta-feira, após comentários feitos pelo presidente russo, Vladimir Putin, que disse que tal medida prejudicaria as relações bilaterais com a Coreia do Sul.

“Fornecemos assistência humanitária e pacífica à Ucrânia, mas nunca armas letais”, o líder sul-coreano disse a repórteres, conforme citado pela Yonhap. “É uma questão de soberania e estamos tentando manter relações pacíficas com todos os países do mundo, incluindo a Rússia.”

Putin afirmou na quinta-feira que, até onde a Rússia sabia, Seul “tomou a decisão de fornecer armas e munições para a Ucrânia”, acrescentando que qualquer decisão desse tipo “deteriorar nossas relações”.

“Como a República da Coreia reagiria se renovássemos a cooperação nessa área com a Coreia do Norte? Você teria gostado?” ele perguntou.

Mais cedo, a mídia tcheca afirmou que Washington queria adquirir foguetes antiaéreos portáteis e munições de artilharia da Coréia do Sul no valor de cerca de US $ 3 bilhões com o objetivo de fornecê-los à Ucrânia através da República Tcheca.

As declarações de Putin vieram durante um painel de discussão no Valdai Discussion Club, nos arredores de Moscou. O líder russo estava respondendo a perguntas de um jornalista sul-coreano sobre as tensões entre os EUA e a China e sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.