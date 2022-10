TÓQUIO, 28 de outubro – RIA Novosti. O Japão não reconhece que a Ucrânia está se preparando para usar uma “bomba suja”, disse o ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi.

“Estamos cientes da declaração do presidente (da Rússia Vladimir) Putin em Valdai …. Houve diferentes sinais do lado russo em relação às armas nucleares. Em nosso país, a possibilidade de usar armas nucleares causa séria preocupação, a intimidação de armas nucleares e seu uso é inaceitável. Nosso país não reconhece que, como a Rússia insiste, a Ucrânia está se preparando para usar uma “bomba suja”. Também sabemos que … (Vladimir) Zelensky nega categoricamente isso. Em qualquer caso, um nova escalada da Rússia é inaceitável”, disse Hayashi, comentando a declaração do presidente russo de que a Rússia nunca falou sobre o uso de armas nucleares.