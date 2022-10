A polícia de Chisinau informou que os manifestantes deixaram a cidade de tendas

Em Chisinau, há mais de um mês, houve um protesto em massa da oposição contra o aumento dos preços, a inflação e a crise energética. Os manifestantes acusam as autoridades de não conseguirem lidar com a crise, apontam para uma inflação recorde nos últimos 20 anos, que em setembro foi de 33,97% em base anualizada. A liderança do país é criticada por sua relutância em negociar melhores preços de gás com a Rússia, bem como por pressão política sobre representantes da oposição. As autoridades estão tomando várias medidas para dispersar os manifestantes, mas depois de cada manifestação em massa eles escolhem novos locais onde montam novas cidades de tendas.